Reuters: США готуються оголосити про допомогу Україні на 8 млрд доларів

Вміст цих пакетів допомоги все ще змінюється.

США планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 млрд доларів під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

Зазначається, що адміністрація Джо Байдена веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати 5,6 млрд доларів військової допомоги Україні до 30 вересня.

Офіційні особи США заявили, що Білий дім має намір повідомити Конгрес про продовження роботи з оголошенням про вилучення зброї із запасів армії США на 5,6 млрд доларів.

Втім, за словами офіційних осіб, вміст цього пакету все ще змінюється.

Ще одне оголошення, заплановане на четвер, стосуватиметься допомоги на суму 2,4 млрд доларів у рамках програми допомоги безпеці України. Ця програма дозволяє адміністрації купувати зброю для України у компаній, а не вилучати її із американських запасів.

За словами однієї з офіційних осіб США, ця допомога включатиме боєприпаси, зброю для боротьби з безпілотниками та матеріали для підтримки виробництва боєприпасів в Україні.

Також США планують оголосити про пакет допомоги на суму 375 млн доларів. Він включатиме першу поставку високоточної плануючої бомби з дальністю до 81 милі (130 км) під назвою Joint Standoff Weapon.

Очікувалося, що інформація про цю зброю не буде оприлюднена.

Також цей пакет повинен включати патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси, запасні частини та інше озброєння, повідомили представники США.