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Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову

Джонсон вважає, що Маркарова організувала втручання України у вибори в США.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову
Спікер Палати представників США Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників США Майк Джонсон оприлюднив листа до президента України Володимира Зеленського, у якому вимагає негайно звільнити посла України у США Оксану Маркарову. 

Республіканець пригадав, що раніше Україна заявляла про невтручання у вибори в США. 

“Очевидно, цього тижня про цю мету забули, коли посолка Маркарова організувала захід, під час якого ви відвідали американського виробника зброї”, - написав Джонсон.

Він зауважив, що завод розташований у “хиткому” штаті Пенсильванія, де із Зеленським зустрівся прихильник Гарріс, губернатор від демократів Джош Шапіро. При цьому республіканців під час візиту представлено не було, нібито тому що їх “спеціально не запросили”.

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Таким чином, вважає Джонсон, візит був частиною політичної кампанії з метою допомогти демократам і явно є втручанням у вибори.

Через це, за совами спікера палати представників, Республіканська партія втратила довіру до Маркарової.

Лист Майка Джонсона
Фото: майк джонсон
Лист Майка Джонсона

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