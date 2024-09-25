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Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Краматорську зросла до 19 осіб

Росіяни вдарили двома керованими авіабомбами.

Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Краматорську зросла до 19 осіб
Фото: Вадим Філашкін

Через авіаудар по центральній частині Краматорська на Донеччині відомо про двох загиблих та 19 поранених мирних жителів. Пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у пресслужбі обласної прокуратури.

Кількість загиблих після російського удару по центру міста Краматорськ Донецької області зросла до двох осіб, поранених 19, серед яких троє дітей.

У прокуратурі зазначили, що ворог вдарив двома  авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК. 

У багатоквартирних житлових будинках потрощено вікна, двері, зруйновано балкони. Також пошкоджено магазини, автомобілі.

У Донецькій ОВА додали, що пошуково-рятувальна операція триває — під завалами ймовірно можуть перебувати люди.

 

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