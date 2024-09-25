Кількість постраждалих внаслідок авіаудару по Краматорську зросла до 19 осіб

Через авіаудар по центральній частині Краматорська на Донеччині відомо про двох загиблих та 19 поранених мирних жителів. Пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та у пресслужбі обласної прокуратури.

Кількість загиблих після російського удару по центру міста Краматорськ Донецької області зросла до двох осіб, поранених 19, серед яких троє дітей.

У прокуратурі зазначили, що ворог вдарив двома авіабомбами "ФАБ-250" з УМПК.

У багатоквартирних житлових будинках потрощено вікна, двері, зруйновано балкони. Також пошкоджено магазини, автомобілі.

У Донецькій ОВА додали, що пошуково-рятувальна операція триває — під завалами ймовірно можуть перебувати люди.