Росіяни атакували будівлю освітнього закладу на Дніпропетровщині

Ворог бив з артилерії, атакував дронами-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА.

25 вересня російська армія атакувала близько 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Також під обстріл потрапив Дніпровський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському районі ворог бив з артилерії, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.

Внаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Пошкоджені 5 приватних будинків, авто, господарська споруда, два десятки сонячних панелей. Понівечені коледж та інфраструктура. Зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали.

У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на приватному подвір’ї. Зайнялися гараж і дві автівки. Загиблих і постраждалих немає.