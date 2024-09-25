Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували будівлю освітнього закладу на Дніпропетровщині

Ворог бив з артилерії, атакував дронами-камікадзе і скидав боєприпаси з БпЛА.

Росіяни атакували будівлю освітнього закладу на Дніпропетровщині
Фото: Сергій Лисак

25 вересня російська армія атакувала близько 20 разів атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Також під обстріл потрапив Дніпровський район.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольському районі ворог бив з артилерії, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА. Під ударом опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. 

Внаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Пошкоджені 5 приватних будинків, авто, господарська споруда, два десятки сонячних панелей. Понівечені коледж та інфраструктура. Зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали. 

У Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на приватному подвір’ї. Зайнялися гараж і дві автівки. Загиблих і постраждалих немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies