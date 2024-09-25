У центрі Херсона ворожий дрон атакував мирного жителя

Російська армія скинула вибухівку на мирного жителя у центрі Херсона. Чоловік зазнав вибухових травм.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Вибухову травму і уламкове поранення плеча отримав 54-річний чоловік внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона у середмісті. Наразі постраждалого ушпиталено для надання необхідної медичної допомоги", — ідеться у повідомленні.
Відомо, що на момент обстрілу чоловік перебував на вулиці.
- 25 вересня ворог масовано обстрілює Херсон та область. Через атаки ворога відомо про трьох постраждалих, одна жінка загинула.