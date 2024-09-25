У центрі Херсона ворожий дрон атакував мирного жителя

На момент обстрілу чоловік перебував на вулиці.

Російська армія скинула вибухівку на мирного жителя у центрі Херсона. Чоловік зазнав вибухових травм.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Вибухову травму і уламкове поранення плеча отримав 54-річний чоловік внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона у середмісті. Наразі постраждалого ушпиталено для надання необхідної медичної допомоги", — ідеться у повідомленні.

Відомо, що на момент обстрілу чоловік перебував на вулиці.