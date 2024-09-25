На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна

На Херсонщині судитимуть окупаційного "губернатора", який під час захоплення армією РФ Херсона віддав наказ вивезти все зерно зі сховищ.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Слідством встановлено, що у 2022 обвинувачений став так званим "губернатором" Херсонщини. Як керівник вищого рангу на окупованій території, він здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств. Восени 2022 він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт.

У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання. "Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва рф щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона", — ідеться у повідомленні. Зокрема, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території Росії врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.