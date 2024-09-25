Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна

Так званий "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона. 

На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Фото: прокуратура Херсонської області

На Херсонщині судитимуть окупаційного "губернатора", який під час захоплення армією РФ Херсона віддав наказ вивезти все зерно зі сховищ.

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області.

Слідством встановлено, що у 2022 обвинувачений став так званим "губернатором" Херсонщини. Як керівник вищого рангу на окупованій території, він здійснював тиск на представників місцевого бізнесу та сприяв захопленню й пограбуванню підприємств. Восени 2022 він розпорядився створити тимчасову адміністрацію на захопленому ПрАТ "Херсонський комбінат хлібопродуктів" — підприємстві, яке займалося зберіганням, доробкою, відвантаженням зернової продукції на морський, автомобільний та залізничний транспорт. 

У його сховищах зберігалося понад 30 тисяч тонн зернових і технічних культур, що належали різним суб’єктам господарювання. "Реалізуючи інтереси військово-політичного керівництва рф щодо привласнення майнових активів фізичних та юридичних осіб України, "губернатор" віддав наказ вивезти зерно із Херсона", — ідеться у повідомленні. Зокрема, ворог встиг вивезти трьома баржами з окупованого обласного центру на підконтрольні території Росії врожай ячменю 2021 року, вагою понад 2,8 тисяч тонн і вартістю майже 15 млн грн.

  • Збитки внаслідок привласнення РФ українського зерна складають понад 30 млрд грн, однак ця цифра не остаточна.
  • Раніше газета Wall Street Journal написала, що Росія та її пособники продали краденого на окупованих територіях України зерна на майже один мільярд доларів. З 2022 року росіянам вдалося окупувати частину найбільш родючих земель Європи. Там окупанти або відбирали врожаї, або скуповували їх за безцінь, часто – примусово.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies