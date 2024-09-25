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Правоохоронці викрили мережу підпільних брокерів WebMoney, які фінансували російську агентуру в Україні

З  початку повномасштабного вторгнення ділки провели через платіжну систему Webmoney десятки мільйонів  гривень.

Правоохоронці викрили мережу підпільних брокерів WebMoney, які фінансували російську агентуру в Україні
Фото: СБУ

Служба безпеки та БЕБ ліквідували мережу підпільних онлайн-сервісів, які працювали через заборонену в Україні російську платіжну систему Webmoney. З кожної транзакції ділки мали свій "відсоток". 

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За наявними даними, частина переказів через платформу Webmoney була призначена для фінансування російської агентури в Україні.

"У результаті комплексних заходів у 10 регіонах України викрито 12 ділків, які підозрюються у незаконній діяльності", — ідеться у повідомленні.

Фото: СБУ

За матеріалами справи, учасники "схеми" нелегально приймали електронні кошти від клієнтів, у тому числі з Росії, а потім конвертували їх у потрібну валюту і переводили на банківські реквізити або в готівку.

Фото: СБУ

У такий спосіб з початку повномасштабної війни ділки провели через свої обмінники десятки мільйонів у гривневому еквіваленті.

З кожної транзакції фігуранти мали свій "відсоток". Для пошуку потенційних клієнтів використовували спеціалізовані сайти, де розміщували рекламні оголошення.

Під час обшуків у Тернопільській, Львівській, Рівненській, Волинській, Івано-Франківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Запорізькій областях вилучено комп’ютерне обладнання, мобільні телефони та банківські картки із доказами злочинів.

Фото: СБУ

Наразі всім 12 фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ст. 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

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