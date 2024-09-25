Підозрюваного у справі заволодіння будівлями Нацкінематеки екстрадували з Польщі

В Україну екстрадували одного з підозрюваних у заволодінні нерухомістю держпідприємства «Національна кінематека України». Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
Йдеться про колишнього керівника товариства, на користь якого у незаконний спосіб відчужили низку будівель, які перебували у власності Нацкінематеки.
Передача особи співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг – Зосін» Волинської області. Вона стала можливою завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Польща та ефективній взаємодії з Офісом Генерального прокурора, як центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних.
24.09.2024 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.
- У лютому 2023 року НАБУ і САП повідомили 9 особам про підозру у заволодінні нерухомістю (14 будівель) держпідприємства «Національна кінематека України», вартістю майже 42 млн грн. Згодом завдяки зусиллям антикорупційних органів ці активи повернули державі.
- Наразі розслідування у кримінальному провадженні завершено, триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи. Стосовно 4 учасників злочину суд задовільнив угоди про визнання винуватості, за якими на допомогу ЗСУ засуджені перерахували 43,5 млн грн.