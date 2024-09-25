Підозрюваного у справі заволодіння будівлями Нацкінематеки екстрадували з Польщі

Йдеться про колишнього керівника товариства, на користь якого у незаконний спосіб відчужили низку будівель, які перебували у власності Нацкінематеки.

В Україну екстрадували одного з підозрюваних у заволодінні нерухомістю держпідприємства «Національна кінематека України». Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Йдеться про колишнього керівника товариства, на користь якого у незаконний спосіб відчужили низку будівель, які перебували у власності Нацкінематеки.

Передача особи співробітникам Національного бюро відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг – Зосін» Волинської області. Вона стала можливою завдяки співпраці з компетентними органами Республіки Польща та ефективній взаємодії з Офісом Генерального прокурора, як центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних.

24.09.2024 слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 10 млн грн.