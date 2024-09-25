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Бійці Нацгвардії на Покровському напрямку знищили склад боєприпасів росіян

Стовп диму від вибуху більше 10 метрів.

Бійці Нацгвардії на Покровському напрямку знищили склад боєприпасів росіян
Фото: скріншот з відео

Аеророзвідники 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Національної гвардії України виявили та знищили великий склад беєприпасів російських військ на Покровському напрямку.

Про це ідеться у повідомленні Національної гвардії України в Telegram.

"Стовп диму від вибуху більше 10 метрів: на Покровському напрямку гвардійці знищили склад БК росіян", — ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що до виявлення та знищення ворожого сладу БК причетні аеророзвідники 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг". 

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