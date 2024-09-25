Львівському блогеру Стахіву оголосили підозру

Львівський блогер, який зливав локації розміщення український військових, отримав підозру. Пресслужба СБУ не називає його імені, але раніше Zaxid.net повідомив про обшуки в Остапа Стахіва.

Правоохоронці зібрали доказову базу щодо нових злочинів блогера, який раніше вже отримав підозру в спробі захоплення державної влади. Після підбурювання людей до масових заворушень напередодні вторгнення блогера продовжив антиукраїнську діяльність, навіть попри слідство проти нього.

"Зокрема він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку", – повідомили в СБУ.

Також він організував курси "журналістики", на який вчив, як протидіяти мобілізації. Після курсів по 7000 грн з особи блогера обіцяв видавати посвідчення журналіста міжнародного зразка. А натомість роздавав фіктивні документи місцевої газети, яка втратила акредитацію.

Нові підозри оголошені за статтями:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Стахів був сумно відомим ще задовго до повномасштабного вторгнення, оскільки був активним антивакцинатором. За заклики до повалення влади в 2021 році йому вручили підозру. Він навіть був у СІЗО, але вийшов під заставу, зібрану його прихильниками.