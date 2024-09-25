Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
ГоловнаСуспільствоПодії

Львівському блогеру Стахіву оголосили підозру

Він поширював інформацію про розташування українських військових і роздавав підробні посвідчення журналістів. 

Львівському блогеру Стахіву оголосили підозру
Вручення підозри
Фото: СБУ

Львівський блогер, який зливав локації розміщення український військових, отримав підозру. Пресслужба СБУ не називає його імені, але раніше Zaxid.net повідомив про обшуки в Остапа Стахіва.

Правоохоронці зібрали доказову базу щодо нових злочинів блогера, який раніше вже отримав підозру в спробі захоплення державної влади. Після підбурювання людей до масових заворушень напередодні вторгнення блогера продовжив антиукраїнську діяльність, навіть попри слідство проти нього.

"Зокрема він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили «треті країни», які «спровокували» москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку", – повідомили в СБУ.

Також він організував курси "журналістики", на який вчив, як протидіяти мобілізації. Після курсів по 7000 грн з особи блогера обіцяв видавати посвідчення журналіста міжнародного зразка. А натомість роздавав фіктивні документи місцевої газети, яка втратила акредитацію.

Нові підозри оголошені за статтями:

  • ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Стахів був сумно відомим ще задовго до повномасштабного вторгнення, оскільки був активним антивакцинатором. За заклики до повалення влади в 2021 році йому вручили підозру. Він навіть був у СІЗО, але вийшов під заставу, зібрану його прихильниками. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies