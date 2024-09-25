У Покровську затримали шахтаря, який допомагав ворогу планувати наступ

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Донецькій області затримали ще одного агента воєнної розвідки РФ. Зловмисник шпигував за Силами оборони на найгарячішому напрямку фронту – Покровському, де тривають жорстокі бої.

Про це повідомили у СБУ та в Офісі генпрокурора.

Зрадником виявився працівник однієї із шахт, якого у липні цього року дистанційно завербувала російська спецслужба.З того часу він розвідував геолокації штабів та укріпрайонів українських військ, які залучені до захисту райцентру. Агент звертав особливу увагу на вогневі позиції важкої артилерії ЗСУ, що тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Також він намагався виявити пункти базування підрозділів СБУ, які проводять у цьому районі контрдиверсійні заходи та виконують інші спеціальні та бойові завдання.

Під час розвідувальних вилазок агент поводив себе як пересічний мешканець прифронтової громади, який їздив на роботу на місцеву шахту. Але у ході таких поїздок він приховано фіксував розташування українських військ та позначав відповідні координати на гугл-картах.

Для зв’язку з російською спецслужбою фігурант спочатку використовував анонімний акаунт у телеграмі. Згодом, сподіваючись «заплутати сліди», він перейшов на комунікацію зі своїм російським куратором через заборонені соцмережі РФ.

Контррозвідники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності. Це дозволило задокументувати злочини фігуранта, затримати його і запобігти «зливанню» рашистам актуальної інформації про оборону Покровська.Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон та сім-карти, які він періодично міняв для конспірації зв’язку з окупантами.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.