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Справа ексголови ФДМУ Сенниченка: САП і НАБУ оголосили нові підозри

Ще одному учаснику схеми оголосили про підозру, а одинадцятьом – оновили.

Справа ексголови ФДМУ Сенниченка: САП і НАБУ оголосили нові підозри
Екс-голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко
Фото: Ліга

НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному учаснику очолюваної ексголовою ФДМУ Дмитром Сенниченком злочинної організації, діяльність якої призвела до понад 700 млн грн збитків державі.

Як повідомили у НАБУ, йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала ільменітовий концентрат за заниженими цінами.

Крім того, одинадцятьом учасникам злочинної організації, викритим раніше, оновили підозри. Відтак вони додатково підозрюються у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн гривень. 

22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. 

Перший – щодо корупції на «Одеському припортовому заводі» (99,56% акцій належить державі). 

За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання «лояльних» членів наглядової ради «ОПЗ», які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу. 

Серед підозрюваних були тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ «ОПЗ», два власники ТОВ. Вони упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини. 

Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ «ОПЗ» та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно.

У результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ «ОПЗ» недоотримало понад 600 млн грн.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії» (100% належить державі в особі ФДМУ). 

У жовтні 2020 року там призначили  «лояльного» в.о. директора АТ «ОГХК». Той, зі свого боку, на виконання вказівок «зверху» впродовж 2020-2021 років від імені держпідприємства умисно уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із підконтрольною раднику голови ФДМУ чеською компанією за заниженими цінами. Цей товар потім перепродали за ринковими цінами. Як встановило слідство, ільменітовий концентрат поставили підприємствам РФ та на територію тимчасово окупованого Криму.

Це призвело до заподіяння державі збитків у понад 111 млн грн.

Всього державі заподіяно понад 700 млн грн збитків.

Наразі серед підозрюваних (посади на момент вчинення злочину):

  • голова Фонду державного майна України (керівник ЗО, організатор);
  • особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);
  • перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;
  • радник голови ФДМУ;
  • два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);
  • в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
  • два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;
  • співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;
  • дві фізичні особи – співучасники злочину.

Дії співвласника чеської компанії кваліфіковано за ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 - ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 - ч. 3 ст. 209 КК України; решти підозрюваних – за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

НАБУ і САП здійснюють заходи щодо розшуку осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності. Слідство триває.

У травні цього року ВАКС заочно заарештував ексголову Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Він перебуває у міжнародному розшуку. 

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