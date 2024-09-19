У Харкові затримали зрадника, який наводив російські КАБи на область

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові затримали 42-річного агента воєнної розвідки РФ, який коригував ракетно-бомбові удари ворога по прифронтовому місту та прилеглих територіях.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зрадником виявився харківський безробітний. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи у Телеграм-каналах.Там на нього вийшов кадровий співробітник ГРУ і запропонував співпрацю.

За вказівкою російського спецслужбіста агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони.Потім він позначав відповідні координати на гугл-картах та месенджером відправляв «звіт» своєму російському куратору.

Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку.

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ. Після документування кожного кроку злочинних дій зрадника затримали у власному помешканні. Під час обшуків у агента вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським куратором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові затримали агента воєнної розвідки Росії, який був співробітником українського банку і готував ракетно-бомбові удари по обласному центру.