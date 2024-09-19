Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Майже три тисячі бойовиків і медиків "Хезболли" постраждали через масовий вибух пейджерів (доповнено)
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
Як киян рятують від забрудненої води. Репортаж з Десни в Київській області
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова, але згодом відпустили (оновлено)
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Нардепи: мобілізованих юнаків до 25 років заборонять відправляти "на нуль", а нову мобілізацію зупинять
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
Зеленський: Олександра Усика відпустили і більше його ніхто не затримує
ГоловнаПраво

У Харкові затримали зрадника, який наводив російські КАБи на область

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові затримали зрадника, який наводив російські КАБи на область
Затриманий у Харкові коригувальник
Фото: СБУ

У Харкові затримали 42-річного агента воєнної розвідки РФ, який коригував ракетно-бомбові удари ворога по прифронтовому місту та прилеглих територіях.

Про це йдеться у повідомленні СБУ. 

Зрадником виявився харківський безробітний. У поле зору окупантів чоловік потрапив через свої прокремлівські дописи у Телеграм-каналах.Там на нього вийшов кадровий співробітник ГРУ і запропонував співпрацю.

За вказівкою російського спецслужбіста агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони.Потім він позначав відповідні координати на гугл-картах та месенджером відправляв «звіт» своєму російському куратору.

Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку. 

Співробітники СБУ викрили агента ще на початковому етапі його розвідактивності, що дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ. Після документування кожного кроку злочинних дій зрадника затримали у власному помешканні. Під час обшуків у агента вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським  куратором. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові затримали агента воєнної розвідки Росії, який був співробітником українського банку і готував ракетно-бомбові удари по обласному центру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies