У Харкові затримали банкіра, який працював на російську воєнну розвідку

У Харкові затримали агента воєнної розвідки Росії, який був співробітником українського банку і готував ракетно-бомбові удари по обласному центру.

Про це повідомила Служба безпеки.

У липні цього року контррозвідка СБУ затримала росіянина - шпигуна. Розслідуючи його діяльність, спецслужба вийшла також і на його поплічника. Ним виявився керівник відділу ще однієї місцевої філії популярного банку.

За вказівкою росіянина чоловік розвідував локації українських захисників, які залучені до оборони Харкова. Для цього він об’їжджав місто на власному авто і приховано фотографував розташування військових об’єктів. Крім того, зрадникзбирав для окупантів інформацію про місця та наслідки повітряних ударів.

Отриману інформацію він передавав російському шпигуну за допомогою месенджера, після чого всі повідомлення видаляв. Утім, така конспірація не допомогла зраднику. Після викриття російського шпигуна контррозвідка СБУ затримала і його інформатора.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії росіянина кваліфіковано за двома статтями КК. Обидва наразі перебувають під вартою. Їм загрожує від 15 років ув’язнення до довічного позбавлення волі.