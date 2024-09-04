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​Мінюст США звинуватив колишню помічницю губернаторів Нью-Йорка в роботі на Китай

У якості винагороди чиновниця та її чоловік отримали “значні економічні та інші вигоди”.

​Мінюст США звинуватив колишню помічницю губернаторів Нью-Йорка в роботі на Китай
Лінда Сунь

Міністерство Юстиції США звинуватило Лінду Сунь, колишню помічницю губернатора Нью-Йорка Кеті Хочул і колишнього губернатора Ендрю Куомо, у тому, що вона діяла як агент китайського уряду, заявив у вівторок прокурор США Бреон Піс.

Про це повідомляє The New York Times

Лінді Сунь висунули звинувачення в 10 кримінальних справах, які включають шахрайство з візами, відмивання грошей та інші злочини. Її чоловіка Кріса Ху, 41-річного бізнесмена, звинувачують у відмиванні грошей.

Сунь діяла як “нерозкритий агент китайського уряду, тоді як її чоловік Ху сприяв переказу мільйонів доларів у вигляді відкатів для особистої вигоди”, - йдеться в пресрелізі прокуратури .

Прокурори, зокрема, стверджують, що чиновниця, яка до свого звільнення у 2023 році 14 років працювала у адміністрації губернатора, блокувала тайванським чиновникам доступ до офісу губернатора, видаляла згадки про Тайвань з державних комунікацій. Вона також стежила за тим, щоб чиновники публічно не зверталися до теми переслідування уйгурів у Китаї. 

Прокурори також звинуватили Сунь у наданні несанкціонованих листів-запрошень від імені офісу губернатора для полегшення поїздок китайськи урядовців до США. 

У 2019 році Сунь без погодження з губернатором відхилила запрошення президентки Тайваню Цай Ін Вень на урочистий захід та повідомила про це китайській офіційній особі. 

За твердженням прокурорів, Сунь та її чоловік отримали за роботу в інтересах Китаю “значні економічні та інші вигоди”, які включали мільйони доларів у транзакціях для комерційної діяльності Ху у Китаї, оплату перельотів, квитки на заходи, працевлаштування родича Сунь у КНР. 

Нагадаємо, у серпні цього року аналітик армії США визнав себе винним у продажі військових секретів Китаю

Раніше агентства з кібербезпеки та розвідки США, Австралії, Великобританії, Канади, Нової Зеландії, Японії, Південної Кореї та Німеччини заявили, що китайські хакери атакують урядові структури держав Заходу в інтересах Міністерства державної безпеки КНР

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