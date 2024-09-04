США висунули кримінальні звинувачення проти лідерів ХАМАСу

Департамент юстиції Сполучених Штатів заявив про висунення офіційних звинувачень щодо лідерів угруповання ХАМАС за злочини, здійснені під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року та упродовж війни, яка триває у Смузі Гази.

Як пише BBC, ознаки кримінальних правопорушень генеральний прокурор США Меррік Гарланд побачив у діях шести осіб, серед яких нещодавно обраний новий лідер політичного крила ХАМАСу Яхья Сінвар.

Їм закидають вбивство громадян Сполучених Штатів, змову з метою фінансування тероризму, використання зброї масового знищення, становлення загрози для національної безпеки США, спроби знищити державу Ізраїль та вбивство цивільних з цією метою, а також використання сексуального насильства проти жінок як зброї.

Генпрокурор окремо підкреслив, що напад 7 жовтня став наймасовішим актом знищення представників європейської нації після Голокосту та пообіцяв, що висунуті звинувачення є "лише однією часткою зусиль, спрямованих на притягнення до відповідальності ХАМАС".