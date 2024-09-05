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Троє людей поранені учора внаслідок російських ударів по Херсонській області

Ворог бив по житлових кварталах, інфраструктурі та адміністративних будівлях. 

Троє людей поранені учора внаслідок російських ударів по Херсонській області
Фото: EPA/UPG

Минулої доби російська армія поранила в Херсонській області трьох людей.

Ворог бив по Антонівці, Бериславі, Бургункі, Червоному Маяку, Гаврилівці, Токарівці, Томариному, Нововоронцовці, Комишанах, Садовому, Станіславу,  Золотій Балці, Широкій Балці, Осокорівці, Олександрівці, Одрадокам'янці, Придніпровському та місту Херсон. Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, вежу стільникового зв'язку, адмінбудівлю та офісне приміщення; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 6 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід та приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

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