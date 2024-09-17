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На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла

Лише за одним із договорів сума збитків становить близько 580 млн гривень.

На Прикарпатті бізнесмен поставив військовим маргарин замість 20 000 пачок масла
Підприємець, який замість масла поставив у військові частини маргарин
Фото: Нацполіція

На Прикарпатті правоохоронці викрили шахрайську схему і повідомили про підозру підряднику, який поставив для потреб військових частин в Івано-Франківській області замість 20 000 пачок масла маргарин.

Про це повідомила Спецпрокуратура Західного регіону та Національна поліція.

Як зазнчили у Нацполі, між Міноборони та низкою комерційних структур були укладені договори щодо постачання продуктів – вершкового масла – для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській області. Вартість закупівлі становила всього 10 млн грн.

Однак, як встановили поліцейські, замість 20 тисяч упаковок масла бізнесмен організував поставку до військових частин маргарину невідомого походження. Лише за одним із договорів, укладеним у 2023 році між оборонним відомством із підконтрольним депутату Київради товариством, сума завданих збитків становить майже 580 000 гривень.

Встановлено, що підозрюваний залучив невідомих осіб, які підробили декларацію виробника, на підставі яких він зміг отримати розрахунок, а згодом легалізувати кошти за допомогою фінансових операцій. 

Наразі бізнесмену повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

За скоєне керівникові комерційної структури може загрожувати до 12 років увʼязнення з конфіскацією майна.

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