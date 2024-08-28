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Рослинні, кошерні та халяльні набори: із грудня військовим стануть доступними нові сухпайки

Міноборони розробляє нові сухпайки відповідно до релігійних, медичних та етичних потреб військових.

Рослинні, кошерні та халяльні набори: із грудня військовим стануть доступними нові сухпайки
Нові сухпайки
Фото: пресслужба Міноборони

Міністерство оборони України заявило про зміну підходу до формування сухпайків для військовослужбовців, враховуючи їх релігійні, медичні та етичні потреби. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства. 

У межах цієї ініціативи планується значне розширення асортименту сухпайків, що дозволить забезпечити військових більшою різноманітністю продуктів, зокрема рослинними, кошерними та халяльними наборами.

Нові сухпайки стануть доступними військовослужбовцям із грудня 2024 року, коли завершиться процес розробки та затвердження асортименту. 

ДОТ спільно з Міноборони вже провели консультації з представниками Православної церкви України, Української греко-католицької церкви, ісламських та юдейських громад, а також громадських організацій «Кожна Тварина» та UAnimals, які працюють у сфері захисту прав тварин, та представниками ринку.

"Ми прагнемо створити умови, в яких кожен захисник України почуватиметься комфортно і впевнено. Знаємо, що багато наших військових дотримуються різних релігійних традицій або мають особливі дієтичні потреби, тому ми активно співпрацюємо з релігійними громадами та експертами в галузі харчування. Ми також розуміємо важливість етичного вибору, тому рослинні сухпайки стануть важливою частиною нашої нової стратегії. Це не лише питання харчування, але й поваги до переконань кожного бійця", – підкреслив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

Як зазначили у ДОТ, ідея різноманітності меню виникла через наближення української армії до європейських стандартів, де людина, що має потреби відмінні від спільноти не ігнорується, а отримує необхідне.

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