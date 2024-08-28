З осені в Україні запустять у роботу реєстр домашніх тварин

Із початку осені в Україні розпочнеться реалізація проєкту Реєстру домашніх тварин.

Як повідомили у пресслужбі Кабміну, проєкт реалізується в два етапи.

Під час першого етапу, який розпочнеться цієї осені, буде запущено Єдиний державний реєстр домашніх тварин та відкрито реєстрацію для власників тварин, що відбуватиметься під час візиту до ветеринарного лікаря. Послуга надаватиметься безкоштовно державними і ліцензованими приватними ветеринарними лікарями, які стали учасниками Проекту та мають доступ до Реєстру (перелік таких лікарів по всій Україні можна буде побачити на мапі ветклінік на порталі проєкту pet.gov.ua).

Під час другого етапу, коли реєстрація домашніх тварин стане масовою і Реєстр достатньо наповниться, команда проекту реалізує відображення ветеринарних паспортів зареєстрованих тварин у застосунку Дія.

Згодом планують інтегрувати проєкт у Єдиний державний реєстр з міжнародними базами даних домашніх тварин, зокрема Europetnet. Ініціативу уже підтримали міжнародні та українські зоозахисні організації та ветеринарна спільнота. Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW) надав спеціальний грант, у рамках якого майже 7000 котів та собак були безкоштовно чиповані та вакциновані від сказу та інших захворювань, а 20 ветеринарних лікарів здійснили тестування Реєстру на практиці.

Після опрацювання результатів тестування на сайтах державних установ-ініціаторів Проекту і в ЗМІ буде оголошено про запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин.