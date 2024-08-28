Одна людина загинула та 23 постраждали через російську агресію на Харківщині

За добу на Харківщині через російську агресію загинув чоловік. 23 особи постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 22:43 у с.Пятигірське Ізюмського району унаслідок обстрілу горіла автотехінка Постраждала 52-річна жінка.

О 22:05 в м.Ізюм через обстріл горів дах будинку. Пошкоджено паркан та скління вікон адміністративної будівлі. Постраждали 12 людей.

Біля 18:30 у с.Козача Лопань Харківського району унаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік. Перед цим о 13.20 через обстріл там же зруйновано будинок.

О 14:30 у с.Нова Козача Харківського району через обстріл пошкоджено приватне домоволодіння.

Близько 13:32 у с.Циркуни Харківського району унаслідок обстрілу горіли 4 господарчі споруди та трава на площі 1га. Перед цим, о 10:44 через обстріл горіла господарча споруда. Постраждала 37-річна жінка.

О 11:05 у с.Ч.Тишки унаслідок обстрілу горіли частково 7 покинутих будинків, 12 господарчих споруд та 2 автомобіля.

Близько 10:00 за межами м.Богодухів унаслідок обстрілу горіла трава на площі 200м.кв. Перед цим, о 09:35 через атаку РФ по об‘єкту інфраструктури постраждали 8 людей. Загинув 72-річний чоловік.