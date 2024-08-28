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Одна людина загинула та 23 постраждали через російську агресію на Харківщині

Через обстріли горіли будинки, автотехніка, пошкоджені будівлі.

Одна людина загинула та 23 постраждали через російську агресію на Харківщині
Фото: телеграм / Олег Синєгубов

За добу на Харківщині через російську агресію загинув чоловік. 23 особи постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 22:43 у с.Пятигірське Ізюмського району унаслідок обстрілу горіла автотехінка Постраждала 52-річна жінка. 

О 22:05 в м.Ізюм через обстріл горів дах будинку. Пошкоджено паркан та скління вікон адміністративної будівлі. Постраждали 12 людей.

Біля 18:30 у с.Козача Лопань Харківського району унаслідок обстрілу постраждав 42-річний чоловік. Перед цим о 13.20 через обстріл там же зруйновано будинок.

О 14:30 у с.Нова Козача Харківського району через обстріл пошкоджено приватне домоволодіння.

Близько 13:32 у с.Циркуни Харківського району унаслідок обстрілу горіли 4 господарчі споруди та трава на площі 1га. Перед цим, о 10:44 через обстріл горіла господарча споруда. Постраждала 37-річна жінка. 

О 11:05 у с.Ч.Тишки унаслідок обстрілу горіли частково 7 покинутих будинків, 12 господарчих споруд та 2 автомобіля.

Близько 10:00 за межами м.Богодухів унаслідок обстрілу горіла трава на площі 200м.кв. Перед цим, о 09:35 через атаку РФ по об‘єкту інфраструктури постраждали 8 людей. Загинув 72-річний чоловік.

  • На Харківському напрямку відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Глибокого, Стариці, Вовчанська та Липців.
  • На Куп’янському напрямку точилося 25 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки.
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