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Ворог вдарив по інфраструктурі міста Богодухів на Харківщині, є загиблий та поранені (оновлено)

За останніми даними, одна людина загинула і шестеро поранено. 

Ворог вдарив по інфраструктурі міста Богодухів на Харківщині, є загиблий та поранені (оновлено)
Фото: Харківська обласна прокуратура

Ворог вдарив по інфраструктурі міста Богодухів на Харківщині, повідомив Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 9:29 ворог завдав ударів по двох об‘єктам інфраструктури у місті Богодухів. Троє цивільних людей отримали поранення. Інформація доповнюється. Профільні служби вже працюють на місцях", – написав Синєгубов.

Оновлено. Згодом Синєгубов повідомив оновлену інформацію щодо обстрілу м. Богодухів. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік. 5 людей отримали травми. Серед них двоє неповнолітніх: 17-річна дівчина та 15-річний юнак. Їх та ще 42-річного чоловіка госпіталізували з травмами середнього ступеня.

Водночас, за даними Офісу Генпрокурора, внаслідок ворожої атаки по Богодухову одна людина загинула, шестеро поранено - розпочато розслідування.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 27 серпня близько 9:30 збройні сили РФ здійснили обстріл м. Богодухів.

Одне з влучань зафіксовано поблизу автобусної зупинки. Загинув 71-річний чоловік. Троє чоловіків, жінка, 15-річний хлопець та його вагітна сестра отримали поранення.

Також задокументовано влучання по обʼєкту промисловості, пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, авто.

За попередніми даними, війська РФ били по населеному пункту з РСЗВ «Торнадо-С».

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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