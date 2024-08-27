У ЗСУ на озброєнні - понад 170 зразків безпілотних систем, вони використовуються на фронті

На сьогодні більш ніж 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються Силами оборони на фронті.

Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський.

"Український дрон – він масштабний, український дрон – він кмітливий, він перспективний, гнучкий, ефективний, і це стосується практично всіх напрямків. І український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, я з упевненістю можу сказати, що це один із різновидів зброї нашої перемоги. Сьогодні ми не уявляємо роботу взагалі без жодного компонента в цих моментах, і дуже важливо, що український дрон – це валюта нашої держави після нашої перемоги", - зазначив Сухаревський.

"Для статистики наведу приклад, що на сьогодні більше 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті», - зазначив він.

Сухаревський наголосив, що вітчизняні виробники безпосередньо спілкуються з бойовими підрозділами і швидко адаптуються під нові виклики. Крім того, всі далекобійні дрони, які застосовуються на фронті, виготовлені в Україні.

Як створювалися Сили безпілотних систем