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На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення

Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2888 людей, у тому числі 389 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина отримала поранення, повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 26 серпня росіяни поранили 1 жителя Донеччини – у Костянтинівці”, – написав Філашкін.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 27 серпня.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено будинок, в Успенівці — агропідприємство. У Покровську обстріляна промзона. Під вогнем Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 5 будинків у Торському і 4 в Зарічному, пошкоджено 3 бази відпочинку у Щуровому. У Малинівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, багатоповерхівку, лінію електропередач і 2 автомобілі.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків і 2 господарчі споруди. Обстріляні Сіверськ, Серебрянка і Дронівка.

Зазначимо, вранці Повітряні сили повідомили, що вночі Сили ППО збили 5 крилатих ракет та 60 ударних безпілотників. 10 ворожих безпілотників локаційно втачені, один перетнув кордон із Білоруссю, ще близько 10 знаходяться в повітряному просторі України.

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