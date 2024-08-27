Житель Краматорська коригував російські удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який коригував ракетно-дронові удари Росії по Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування і реабілітацію українські захисники. Також росіяни намагалися розвідати локації оперативних аеродромів на території регіону.

Ворожим агентом виявився мешканець Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах.

Спілкувався з російським куратором він через месенджер, обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації. Однак їм це не допомогло. Служба безпеки встановила особи і поетапно задокументувала їхні злочини. Так, наприклад, встановлено, що куратор надсилав агенту гугл-карти районів, які його цікавили. Той наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали зрадника за місцем проживання. У нього вилучили телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з ворогом. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.