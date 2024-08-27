«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Хто зі "слуг народу" не голосував за заборону пов'язаних з РПЦ церков. Список
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
ГоловнаСуспільствоВійна

Житель Краматорська коригував російські удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Житель Краматорська коригував російські удари по військових шпиталях та аеродромах на Донеччині
Фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який коригував ракетно-дронові удари Росії по Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були військові шпиталі та інші медзаклади, де проходили лікування і реабілітацію українські захисники. Також росіяни намагалися розвідати локації оперативних аеродромів на території регіону.

Ворожим агентом виявився мешканець Краматорська. У поле зору окупантів чоловік потрапив через власні антиукраїнські коментарі в російських соцмережах. 

Спілкувався з російським куратором він через месенджер, обидва використовували вигадані нікнейми для конспірації. Однак їм це не допомогло. Служба безпеки встановила особи і поетапно задокументувала їхні злочини. Так, наприклад, встановлено, що куратор надсилав агенту гугл-карти районів, які його цікавили. Той наносив на карти розвіддані, додавав опис та пояснення, після чого передавав російській спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали зрадника за місцем проживання. У нього вилучили телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для листування з ворогом. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies