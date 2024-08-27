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Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 610 100 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів
Фото: Сухопутні війська

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 610 100 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 610100 (+1280) 
  • танків ‒ 8563 (+12) 
  • бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19) 
  • артилерійських систем – 17495 (+52)
  • РСЗВ – 1173 (+1)
  • засоби ППО ‒ 937 (+0)
  • літаків – 367 (+0) 
  • гелікоптерів – 328 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
  • крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
  • кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2944 (+3)

Дані уточнюються. 

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