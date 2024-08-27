Сили оборони ліквідували ще 1280 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1280 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 610 100 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.08.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 610100 (+1280)
- танків ‒ 8563 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 16667 (+19)
- артилерійських систем – 17495 (+52)
- РСЗВ – 1173 (+1)
- засоби ППО ‒ 937 (+0)
- літаків – 367 (+0)
- гелікоптерів – 328 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14254 (+120),
- крилаті ракети ‒ 2547 (+103),
- кораблі / катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23613 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2944 (+3)
Дані уточнюються.