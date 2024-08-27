Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач

Народний депутат України Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка" о 12 годині 24 серпня.

Про це повідомив журналіст “Української правди” Михайло Ткач.

“За інформацією джерел у молдавських правоохоронних органах, далі депутат одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде”, - написав Ткач

В поліції Дмитрук попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи.

Втім, зазначає журналіст, за таких обставин нардеп не мав би можливості залишати Молдову того ж дня.

Зараз молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин.

Водночас джерела УП в українських правоохоронних органах повідомляють, що 24 серпня Дмитрук офіційно не виїжджав з України. Якщо зараз перевірити прикордонну базу, то Дмитрук і досі перебуває в Україні.

З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук відправився до кишинівського аеропорту. Молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата, коли той перебував в аеропорту. При цьому, крім запиту, не було жодних підстав (рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання. Отже, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову.

Українська сторона передала колегам з Молдови підстави для затримання лише 25 серпня, коли Дмитруку було оголошено про підозру. Якщо той повернеться до Молдови, його можуть затримати.

За даними джерел в Молдові, 25 серпня в Кишиневі працювали представники українських правоохоронних органів.

Одні джерела УП повідомляють, що 25 серпня вранці Дмитрук вирушив із Рима до Лондона, а інші повідомляють, що можливим наступним пунктом призначення Дмитрука міг стати Стамбул.

Чим відомий Артем Дмитрук