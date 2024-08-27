Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач

Народний депутат України Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка" о 12 годині 24 серпня.
Про це повідомив журналіст “Української правди” Михайло Ткач.
“За інформацією джерел у молдавських правоохоронних органах, далі депутат одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде”, - написав Ткач
В поліції Дмитрук попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи.
Втім, зазначає журналіст, за таких обставин нардеп не мав би можливості залишати Молдову того ж дня.
Зараз молдавські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин.
Водночас джерела УП в українських правоохоронних органах повідомляють, що 24 серпня Дмитрук офіційно не виїжджав з України. Якщо зараз перевірити прикордонну базу, то Дмитрук і досі перебуває в Україні.
З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук відправився до кишинівського аеропорту. Молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата, коли той перебував в аеропорту. При цьому, крім запиту, не було жодних підстав (рішення суду, підозра у скоєнні злочину) для затримання. Отже, цей запит не було реалізовано і Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову.
Українська сторона передала колегам з Молдови підстави для затримання лише 25 серпня, коли Дмитруку було оголошено про підозру. Якщо той повернеться до Молдови, його можуть затримати.
За даними джерел в Молдові, 25 серпня в Кишиневі працювали представники українських правоохоронних органів.
Одні джерела УП повідомляють, що 25 серпня вранці Дмитрук вирушив із Рима до Лондона, а інші повідомляють, що можливим наступним пунктом призначення Дмитрука міг стати Стамбул.
Чим відомий Артем Дмитрук
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Власник одного з одеських спортивних клубів Артем Дмитрук потрапив до Верховної Ради після того, як виграв вибори в окрузі №133 (Київський район Одеси).
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Він народився в Козятині Вінницької області. У віці 13 років переїхав до Одеси. До того, як зайнятися спортом, він працював охоронцем, вантажником і приватним підприємцем. Дмитрук - майстер спорту з паверліфтингу, багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України, багаторазовий чемпіон і призер турнірів з боксу, самбо і панкратіону, чемпіон України з кроссфіту, призер Чемпіонату України з кроссліфтингу.
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У квітні цього року журналісти-розслідувачі Bihus.Info з'ясували, що Дмитрук, обраний від "Слуги народу" а зараз позафракційний, співпрацює зі священником УПЦ МП Сергієм Чертиліним, якого підозрюють у злочинах проти України.
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У січні минулого року Дмитрук був помічений у придбанні Land Rover Range Rover четвертого покоління. Найдешевші такі коштують на вторинному ринку $35 тис.
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25 січня 2022 року Дмитрук влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради, ключовим питанням якого було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія". Нардеп намагався прорватися на засідання, бігав по столах і ламав меблі. Пізніше через бійку Дмитрук призупинив членство в МФО "Розумна політика".
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У 2021 році Дмитрука виклічили зі "Слуги народу". Це сталося після того, як він дав інтерв'ю Анатолію Шарію.