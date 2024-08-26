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Окупанти посилили в Криму перевірки населення

Російські окупанти збільшили кількість патрулів поблизу портів та військових об’єктів. 

Окупанти посилили в Криму перевірки населення
Окупанти посилили в Криму перевірки населення (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Після вдалих ударів по російській інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму росіяни посилили перевірку населення.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Зазначається, що російські окупанти збільшили кількість патрулів поблизу портів та військових об’єктів. 

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Там росгвардійці вибірково перевіряють місцеве населення. Серед іншого, окупантів цікавлять телефони й зміст інформації на них.

Центр нацспротиву закликав бути пильними й враховувати це під час планування прогулянок. 

  • Окупанти готуються до проведення “виборів” у Криму. Росіяни формують списки з філіалів кремлівської ради громадських діячів на ТОТ Херсонщини та Запоріжжя, які поїдуть спостерігачами.
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