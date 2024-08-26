Окупанти посилили в Криму перевірки населення

Після вдалих ударів по російській інфраструктурі в тимчасово окупованому Криму росіяни посилили перевірку населення.

Про це повідомив Центр нацспротиву.

Зазначається, що російські окупанти збільшили кількість патрулів поблизу портів та військових об’єктів.

Там росгвардійці вибірково перевіряють місцеве населення. Серед іншого, окупантів цікавлять телефони й зміст інформації на них.

Центр нацспротиву закликав бути пильними й враховувати це під час планування прогулянок.