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Апеляція ВАКС відмовилася змінювати запобіжні заходи фігурантам справи заступника Галущенка

Вони залишаться під вартою і можуть внести заставу.

Апеляція ВАКС відмовилася змінювати запобіжні заходи фігурантам справи заступника Галущенка
ВАКС
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Апеляційна палата ВАКС 26 серпня не змінила запобіжні заходи довіреній особі заступника міністра енергетики та очільнику енергетичної компанії з Миколаївської області.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Апеляція підтримала позицію прокурора, тож підозрювані залишатимуться під вартою з можливістю внести заставу.

  • Нещодавно на хабарі в пів мільйона доларів викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла. За ці гроші він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого.
  • Кабмін після цього звільнив Хейла з посади заступника міністра Германа Галущенка. Того ж дня ВАКС обрав йому запобіжний захід. Посадовця відправили в СІЗО до 8 жовтня. Хейло може внести 25 млн грн застави.
  • Також ВАКС узяв під варту довірену особу посадовця - Сергія Пилипчука і призначив йому 65 млн грн застави.
  • Крім того, суд відправив іншого фігуранта - колишнього керівника державного підприємства - під цілодобовий домашній арешт.
  • Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.
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