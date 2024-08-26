Апеляція ВАКС відмовилася змінювати запобіжні заходи фігурантам справи заступника Галущенка

Апеляція підтримала позицію прокурора, тож підозрювані залишатимуться під вартою з можливістю внести заставу.

Апеляційна палата ВАКС 26 серпня не змінила запобіжні заходи довіреній особі заступника міністра енергетики та очільнику енергетичної компанії з Миколаївської області.

Вони залишаться під вартою і можуть внести заставу.

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