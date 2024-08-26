Апеляція ВАКС відмовилася змінювати запобіжні заходи фігурантам справи заступника Галущенка

Апеляційна палата ВАКС 26 серпня не змінила запобіжні заходи довіреній особі заступника міністра енергетики та очільнику енергетичної компанії з Миколаївської області.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Апеляція підтримала позицію прокурора, тож підозрювані залишатимуться під вартою з можливістю внести заставу.
- Нещодавно на хабарі в пів мільйона доларів викрили заступника міністра енергетики Олександра Хейла. За ці гроші він пообіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цінного обладнання для видобутку вугілля з шахт одного ДП до іншого.
- Кабмін після цього звільнив Хейла з посади заступника міністра Германа Галущенка. Того ж дня ВАКС обрав йому запобіжний захід. Посадовця відправили в СІЗО до 8 жовтня. Хейло може внести 25 млн грн застави.
- Також ВАКС узяв під варту довірену особу посадовця - Сергія Пилипчука і призначив йому 65 млн грн застави.
- Крім того, суд відправив іншого фігуранта - колишнього керівника державного підприємства - під цілодобовий домашній арешт.
- Іншому підозрюваному, керуючому ТОВ, визначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 млн грн.