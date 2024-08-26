Героям України та членам їхніх сімей надаватимуть житло, - указ президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання одноразової адресної допомоги (житла) Героям України.

Відповідний указ №596/2024 від 26 серпня оприлюднений на сайті Офісу президента.

"Одноразову адресну допомогу у вигляді житлового приміщення для постійного проживання надаватимуть особам, яким присвоєно звання Герой України за вчинення визначного геройського вчинку, а в разі їхньої загибелі - членам їхніх сімей", йдеться в документі.

Згідно з указом, житло надаватимуть за рахунок Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, розвідувальних органів, Служби безпеки, а також Управління державної охорони, в яких нагороджені особи проходять або проходили службу.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

Нагадаємо, що нещодавно на Київщині побудували перше інклюзивне містечко для ветеранів. Сьогодні ключі від своїх нових осель передали 45 військовим, які під час бойових дій отримали суттєві поранення.