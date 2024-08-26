Президент: Росія випустила понад 100 різних ракет і ще близько 100 "шахедів"

Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів таких обмежень немає.

Росія зранку 26 серпня запустили по Україні більше 100 ракет різних типів та близько 100 шахедів". Це був один з найбільших комбінованих ударів. Зараз по всій країні триває ліквідація наслідків цього удару.

Про це сказав у зверненні президент Володимир Зеленський.

"Як більшість попередніх російських ударів, – цей такий же підлий, націлений на критичну, цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів – від Харківщини та Києва до Одеси й наших західних областей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених – усім надається необхідна допомога", - зазначив він.

Президент повідомив, що наразі багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово.

"Електрику – повернемо. В усіх містах і громадах, які цього потребують, мають зараз відкритися пункти незламності", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що дуже важливо, щоб наші партнери реалізували наші домовленості - надали Україні системи ППО, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття російських ракет і дронів.

Сьогодні росіяни били по мішенях у різних наших регіонах. Українські захисники могли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими F-16 і разом з нашою ППО.

"Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність", - наголосив Зеленський.

"І ще одне. Путін собі не зраджує – це хвора істота, всім уже давно зрозуміло. Але так само зрозуміло – він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь живить терор. І кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб усю цю війну припинити – і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень у далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і «шахеди», і балістику з Північної Кореї. Америка, Британія, Франція, інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення", - додав президент.

