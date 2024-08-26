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Біля Києва ППО уразила близько півтора десятка випущених Росією ракет

РФ намагалася атакувати об'єкти інфрастуктури Київщини дронами та різними типами ракет.

Біля Києва ППО уразила близько півтора десятка випущених Росією ракет
Генерал-полковник Сергій Попко
Фото: Facebook/Оперативне командування "Північ"

Росія намагалася атакувати об'єкти інфраструктури столиці різними типами ракет та безпілотниками. Протиповітряна оборона уразила близько півтора десятка випущених Росією ракет. Попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Він зазначив, що вночі під час дронової атаки до десятка дронів типу «Shahed» з різних напрямків заходили на Київ. Але силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі безпілотні апарати були знищені ще на підступах до міста.

Близько 5-ї ранку Повітряні Сили України повідомили, що ворог підняв у небо 11-ть бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. ВМС України зафіксували вихід в море 4 ракетоносії «Калібрів», із загальним залпом до 28 ракет. Згодом ворог підняв у небо 6-ть стратегічних бомбардувальників Ту-22м3, потім 3 МіГ-31К з ракетами «Кинджал». До всього цього арсеналу додалися запуски балістичних ракет з Криму та західних областей Росії. 

"За попередньою інформацією головною метою складної, комбінованої атаки усіх цих численних крилатих, балістичних, аеробалістичних ракет та ударних дронів стали об’єкти інфраструктури", – зазначив Попко.

На Київ крилаті ракети заходили після складних маневрів, дуже щільними групами з різних напрямків. Під час атаки цих крилатих ракет, ворог випустив в напрямку столиці поспіль кілька балістичних рекет, в тому числі і аеробалістичний «Кинджал». Силами та засобами протиповітряної оборони було уражено приблизно півтора десятка ракет.

Воїни ППО з ночі вже знищили загалом приблизно півтора десятки ворожих безпілотників, які прямували на столицю. Повітряна тривога в Києві триває вже понад 6 годин.

Попередньо, в Києві без руйнувань та потерпілих. Але через ракетну атаку Укренерго розпорядилося ввести екстрені відключення світла. Виникли проблеми з електропостачанням в багатьох районах столиці. 

  • Російська армія під час масованої атаки 26 серпня націлилася на енергетику. В Києві застосували екстрені відключення світла, а згодом Укренерго запровадило і для цілої України. 
  • У Київській області внаслідок російської атаки поранені троє людей пошкоджена інфраструктура. Одним із потерпілих є п'ятимісячний малюк.
  • Через обстріли загинули люди у Луцьку, Запорізькій і Дніпропетровській областях. У Полтавській поранені п'ятеро.
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