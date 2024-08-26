Генштаб ЗСУ: Росія скидає на свою Курську область авіабомби, зафіксували майже пів сотні КАБів

Сили оборони продовжують операцію у цьому регіоні РФ і відбивають атаки окупантів на українській території.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. За уточненою інформацією, авіація РФ за сьогодні завдала по території Курщини 26 ударів, застосувавши 44 керованих авіаційних бомби.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Щодо інших напрямків, то станом на 16.00 26 серпня кількість бойових зіткнень зросла до 103. Найгарячіше - на Покровському.

Від початку доби на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Українські воїни успішно відбили атаку поблизу Вовчанська.

На Куп’янському відбили вісім атак ворога поблизу населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка. Ще дві атаки тривають поблизу Синьківки та Андріївки. Також за сьогодні противник скинув 12 КАБів на Колісниківку.

На Лиманському ворог 12 разів атакував в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. Сім боєзіткнень завершені, атаки тривають поблизу Пролетарського, Греківки та Невського.

На Сіверському впродовж дня відбулися п’ять боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Отримав жорстку відсіч.

На Краматорському російські війська два рази намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Часового Яру, атаки відбиті. Під ударами некерованих авіаційних ракет опинились Григорівка та Часів Яр.

На Торецькому противник за підтримки штурмової авіації сім разів атакував позиції наших військ. Ситуація контрольована.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.

На Курахівському загарбники одинадцять разів атакували наші підрозділи. Намагались просунутися поблизу населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка. Українськими підрозділами зупинено дев’ять атак, в трьох локаціях тривають бої.

Активізувався окупант на Времівському напрямку, де за сьогодні відбили три штурмові дії противника в бік Вугледара та Водяного, 13 ворожих атак продовжуються в напрямку Пречистівки, Богоявленки та Новоукраїнки. Ворожа авіація завдала удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Єгорівка.

Одну невдалу спробу штурмувати позиції українських воїнів зафіксували в острівній зоні на Придніпровському напрямку. Також противник завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Тягинка, Токарівка та Садове, скинувши десять авіабомб.

На Оріхівському та Гуляйпільському наступальних дій ворог не проводив. Перманентно здійснює обстріли позицій наших військ та населених пунктів.