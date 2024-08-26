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На фестивалі Burning Man презентували інсталяцію "Я в порядку" з дорожніх знаків, що постраждали від обстрілів

Cкульптуру створив український художник Олексій Сай.

На фестивалі Burning Man презентували інсталяцію "Я в порядку" з дорожніх знаків, що постраждали від обстрілів
Фото: Віталій Дейнега / Facebook

Україна знову представлена на фестивалі незалежного мистецтва Burning Man у США. Цьогоріч скульптуру для події створив український художник Олексій Сай - це великі літери, що складаються у фразу "I’m fine" (я в порядку).

Про це повідомляє ukraine.ua в Instagram.

"Величезна скульптура, натхненна іронічним мемом «It's Fine», була створена українським художником Олексієм Саєм та його командою з пошкоджених війною вуличних знаків, парканів та воріт з різних регіонів України", - йдеться у дописі.

Зазначається, що скульптура символізує стійкість України перед обличчям війни. 

Інсталяція має 32 метри завдовжки, 7 метрів заввишки і важить понад 10 тонн. Художник сподівається, що завдяки масштабам, люди зможуть відчути весь спектр людських історій, що стоять за цими знаками.

"Скульптура реальна, так само як і війна. Я хочу, щоб аудиторія відчула себе ближчою до народу України, який постраждав, і зрозуміла, що ми боремося за власну культуру, за нашу ідентичність", - коментує він.

Над роботою Сай працював з командою з 25 осіб, багато з яких воювали. 

"Люди стоять і дивляться. Іноді дуже довго. Сміливіші торкаються гострих країв. Багато хто плаче. Здається, наша ідея спрацювала і її почують тут десятки тисяч людей", - зазначив  засновник БФ "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Burning Man 2024
Фото: Віталій Дейнега / Facebook
Burning Man 2024

Він розповів, що інсталяція складається з багатьох предметів, пошкоджених російськими кулями та снарядами. Серед них: 

  • знаки "пішохідний перехід";
  • знаки "обережно, діти!";
  • шматок торговельного центру в Херсоні;
  • дорожні знаки з назвами населених пунктів;
  • шматки парканів, воріт та хвірток;
  • шматки сонячних панелей та трансформаторів;
  • шматки спортивних і дитячих майданчиків з Херсонської області та багато іншого.

Один зі знаків "обережно, діти!" зняли біля повністю зруйнованої росіянами школи в Херсонській області. 

Burning Man 2024
Фото: Віталій Дейнега / Facebook
Burning Man 2024

Минулого року на щорічному фестивалі Burning Man, що проходить в пустелі Блек-Рок штату Невада (США), Україну представляв артоб’єкт, зібраний з протитанкових їжаків.

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