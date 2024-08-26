Посол України у Франції: графік постачання озброєння зараз чітко витримується

На думку Вадима Омельченка, саме це є основним показником відносин.

Графік постачання зброї від Франції Україні чітко витримується, повідомив український посол у Вадим Омельченко в інтерв'ю LB.ua.

На його думку, саме він є головним показником двосторонніх відносин. Цей чинник відображає якість цих відносин, справжнє ставлення до України та позицію.

"Так от, наразі цей графік абсолютно чітко витримується. Водночас, звісно, це метафора. Поле українсько-французьких двосторонніх відносин є значно ширшим", – прокоментував дипломат.

Він також додав, що потрібно враховувати не лише кількість наданого озброєння, а й якість.

"Є різниця між новою-сучасною і, умовно, запчастинами для радянської техніки", – пояснив посол України у Франції.