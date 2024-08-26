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Литва закупить 8000 FPV-дронів, більшість із них передадуть Україні

Вартість закупівлі складає 8 мільйонів євро, перші дрони будуть доставлені до України наприкінці вересня цього року.

Литва закупить 8000 FPV-дронів, більшість із них передадуть Україні
Фото ілюстративне
Фото: Український свідок

Міноборони Литви закупить у місцевих  виробників 8000 FPV-дронів на 8 млн євро. 5000 безпілотників передадуть Україні. 

Про це повідомив сказав міністр оборони Лаурінас Кащюнас, пише Delfi.

Зазначається, що Агентство оборонних ресурсів закуповує дрони у п'яти литовських виробників: Dangolakis, RSI Europe, Ltmiltech, Granta Autonomy та Unmanned Defense Systems. 

"Ми прагнемо заохочувати виробництво дронів та антидронів у Литві. Випробування, які пройшли в Україні, та підписання договорів – це величезний імпульс та значний крок для наших виробників дронів. Ця закупівля, безперечно, пов'язана з основними інтересами національної безпеки", – прокоментував міністр.

Безпілотники передадуть Литовській армії та Збройним силам України: 3 тис. бойових дронів (FPV) за 3 млн євро залишаться у Литві, а Збройним силам України надішлють  майже 5 тис. дронів того ж типу за 5 млн євро. 

Дрони як для України, так і для Литовської армії закуповуються з усім додатковим обладнанням та навчанням, необхідним для запуску та управління. Планується, що перші дрони будуть доставлені до України наприкінці вересня цього року. Решту передадуть до кінця цього року.

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