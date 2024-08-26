Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
У Парижі затримали засновника Telegram Павла Дурова, – французькі ЗМІ
Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Євгеній Громадський: «Операція у Курській області нагадує мені контрнаступ на Харківщині 2022 року»
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
Командир “Азову” заявив, що у сьогоднішньому обміні полоненими вкотре немає жодного “азовця”
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
ГоловнаСвіт

На Філіппінах спалахнули протести після спроби арешту проповідника, пов'язаного з родиною експрезидента

Проповідник пов'язаний із родиною колишнього президента країни Родріго Дутерте.

На Філіппінах спалахнули протести після спроби арешту проповідника, пов'язаного з родиною експрезидента
Протести у Філіппінах
Фото: Вloomberg

Жорстокі протести спалахнули в місті Давао на півдні Філіппін після того, як поліція намагалася заарештувати євангельського проповідника Аполло Кіболоя, пов’язаного з родиною колишнього президента Родріго Дутерте.

Про це пише Bloomberg.

У результаті сутичок із озброєними камінням та ножами протестувальниками поранені шестеро поліцейських. Трапилося це під час того, як правоохоронці намагалися знайти Кіболоя у релігійному комплексі, де він імовірно переховувався. 

Поліцейські здійснили вже другу спробу арешту після інформації про те, що послідовники Кіболоя з церкви "Царство Ісуса Христа" намагаються вивести його із території комплексу. 

Сотні членів церкви в неділю також зайняли шосе, що веде до релігійного комплексу, і перекрили рух в районі аеропорту Давао. Хоча рейси не були скасовані, авіаперевізник попередив про затримки та запропонував перебронювати рейси.

Кіболой був релігійним радником і другом колишнього президента Родріго Дутерте. Поліція намагається заарештувати його за звинуваченнями в жорстокому поводженні та торгівлі людьми. Він  також перебуває у списку розшуку Федерального бюро розслідувань США за звинуваченням у торгівлі людьми для трудового та сексуального рабства.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies