На Філіппінах спалахнули протести після спроби арешту проповідника, пов'язаного з родиною експрезидента

Жорстокі протести спалахнули в місті Давао на півдні Філіппін після того, як поліція намагалася заарештувати євангельського проповідника Аполло Кіболоя, пов’язаного з родиною колишнього президента Родріго Дутерте.

Про це пише Bloomberg.

У результаті сутичок із озброєними камінням та ножами протестувальниками поранені шестеро поліцейських. Трапилося це під час того, як правоохоронці намагалися знайти Кіболоя у релігійному комплексі, де він імовірно переховувався.

Поліцейські здійснили вже другу спробу арешту після інформації про те, що послідовники Кіболоя з церкви "Царство Ісуса Христа" намагаються вивести його із території комплексу.

Сотні членів церкви в неділю також зайняли шосе, що веде до релігійного комплексу, і перекрили рух в районі аеропорту Давао. Хоча рейси не були скасовані, авіаперевізник попередив про затримки та запропонував перебронювати рейси.

Кіболой був релігійним радником і другом колишнього президента Родріго Дутерте. Поліція намагається заарештувати його за звинуваченнями в жорстокому поводженні та торгівлі людьми. Він також перебуває у списку розшуку Федерального бюро розслідувань США за звинуваченням у торгівлі людьми для трудового та сексуального рабства.