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Південна Корея та США починають великі десантні навчання із застосуванням F-35

До навчань залучать близько 40 кораблів, стільки ж літаків та штурмових машин-амфібій.

Південна Корея та США починають великі десантні навчання із застосуванням F-35
Навчання Ssangyong у 2023 році
Фото: Yonhap

Цього тижня Південна Корея та Сполучені Штати почнуть масштабні навчання з висадки десантних кораблів у південно-східному місті Пхохан та на східному узбережжі.

Про це в неділю повідомили ВМС і Корпус морської піхоти Півдня, пише Yonhap.

Метою навчань є підвищення бойової готовності та оперативної сумісності союзників. 

Навчання "Ssangyong" ("Подвійний дракон") триватимуть з понеділка по 7 вересня. У них задіють десантні сили дивізії та близько 40 кораблів, у тому числі два десантних кораблі ROKS Dokdo та ROKS Marado, а також USS Boxer.

У навчаннях також візьмуть участь близько 40 літаків, таких як F-35B, що ухиляються від радарів, і близько 40 штурмових машин-амфібій, йдеться у спільному релізі ВМС і Корпусу морської піхоти.

Крім цього, з цього року Корпус морської піхоти союзників організує об’єднану штабну групу, яка спільно керуватиме навчанням з десантування на борту ROKS Marado. 

До навчань вдруге приєднаються британські команди Королівської морської піхоти.

Відповідно до плану навчань, на початку наступного місяця союзники планують провести фазу «рішучих дій», у якій зберуться війська, десантні кораблі, винищувачі та вертольоти, щоб продемонструвати свої «переважні» можливості для висадки. 

У березні 2023 року союзники вперше за п’ять років відновили навчання Ssangyong. Вони не проводилися з 2018 року після спроб попереднього уряду на чолі із Мун Чже Іном до зближення між Кореями.

У серпні Сполучені Штати Америки і Південна Корея вже проводили спільні військові навчання з новими маневрами, спрямованими на стримування Північної Кореї. Тоді у навчаннях взяли участь 19 000 військових.

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