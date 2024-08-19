США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання

У маневрах візьмуть участь близько 19 тисяч військових.

Сполучені Штати Америки і Південна Корея розпочали щорічні спільні військові навчання в Сеулі з новими маневрами, спрямованими на стримування Північної Кореї.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що навчання триватимуть до 29 серпня і "відображатимуть реалістичні загрози в усіх сферах", в тому числі від північнокорейських ракет і глушіння GPS. Також навчання "посилять здатність і готовність союзників до стримування і захисту від зброї масового знищення".

За даними Міноборони Південної Кореї, в цьогорічних навчаннях візьмуть участь близько 19 000 південнокорейських військовослужбовців на суші, морі і в повітрі, а також - у кібернетичній і космічній сферах.

Напередодні північнокорейські державні ЗМІ традиційно розкритикували навчання, назвавши їх "небезпечними і серйозними". А минулого в КНДР попередили, що навчання "можуть спровокувати термоядерну війну", і на знак протесту провели випробовування ядерної зброї.

Кім Чен Ин та північнокорейський уряд регулярно заявляють про можливість війни з Південною Кореєю. Минулого разу він закликав готуватися до війни наприкінці минулого року.

США є ключовим союзником Сеула у сфері безпеки. Країни вже давно проводять спільні навчання.

У липні повідомлялося, що Північна Корея пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів у разі війни, коли лідер КНДР Кім Чен Ин віддасть наказ. Відповідна заява прозвучала під час зустрічі присвяченій 71-й річниці перемир'я в Корейській війні за участі Кіма.