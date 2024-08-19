Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
На Львівщині 21-річного прикордонника затримали під час спроби переправити військовозобов’язаного за кордон
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Авіація повітряних сил ЗСУ вразила ще один міст у Курській області
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Буданов – про убивство Фаріон: "ворог прагне використати будь-які інструменти, аби розʼєднати націю"
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Фентезі та фантастика: 10 нових книжок від українських видавців
Про російські стратегії закінчення війни
Про російські стратегії закінчення війни
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
Депутати планують заборонити мобілізацію до 25 років. Натомість військові пропонують знизити призовний вік до 20
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
На Курщині взяли в полон командира роти окупантів
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
“Вибачтесь і замовкніть”: Дональд Туск звернувся до прихильників “Північних потоків”
ГоловнаСвіт

США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання

У маневрах візьмуть участь близько 19 тисяч військових.

США і Південна Корея розпочали спільні військові навчання
Військові навчання США та Південної Кореї (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати Америки і Південна Корея розпочали щорічні спільні військові навчання в Сеулі з новими маневрами, спрямованими на стримування Північної Кореї.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що навчання триватимуть до 29 серпня і "відображатимуть реалістичні загрози в усіх сферах", в тому числі від північнокорейських ракет і глушіння GPS. Також навчання "посилять здатність і готовність союзників до стримування і захисту від зброї масового знищення".

За даними Міноборони Південної Кореї, в цьогорічних навчаннях візьмуть участь близько 19 000 південнокорейських військовослужбовців на суші, морі і в повітрі, а також - у кібернетичній і космічній сферах.

Напередодні північнокорейські державні ЗМІ традиційно розкритикували навчання, назвавши їх "небезпечними і серйозними". А минулого в КНДР попередили, що навчання "можуть спровокувати термоядерну війну", і на знак протесту провели випробовування ядерної зброї.

Кім Чен Ин та північнокорейський уряд регулярно заявляють про можливість війни з Південною Кореєю. Минулого разу він закликав готуватися до війни наприкінці минулого року.

США є ключовим союзником Сеула у сфері безпеки. Країни вже давно проводять спільні навчання.

У липні повідомлялося, що Північна Корея пообіцяла "повністю знищити" своїх ворогів у разі війни, коли лідер КНДР Кім Чен Ин віддасть наказ. Відповідна заява прозвучала під час зустрічі присвяченій 71-й річниці перемир'я в Корейській війні за участі Кіма.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies