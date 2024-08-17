Компанія Х заявила про згортання діяльності у Бразилії

Причиною є погрози представнику X від судді Верховного Суду, якщо соцмережа «не підкориться його цензурним наказам».

Сьогодні, 17 серпня, компанія Х заявила, що зготає свою діяльність у Бразилії. Причиною такого кроку погрози представнику X від судді Верховного Суду Бразилії Александра де Мораєса, якщо соцмережа «не підкориться його цензурним наказам».

Про це йдеться у акаунті пресслужби Х.

"Минулої ночі Александр де Мораєс погрожував нашому законному представнику в Бразилії арештом, якщо ми не виконаємо його розпорядження цензури. Він зробив це за таємним наказом, про який ми розповідаємо, щоб викрити його дії", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, вони вирішили закрити свою діяльність в країні, щоб захистити своїх співробітників.

"Незважаючи на те, що наші численні звернення до Верховного суду не були почуті, бразильська громадськість не була поінформована про ці накази, а наш бразильський персонал не несе відповідальності чи контролю за тим, чи блокується контент на нашій платформі, Мораєс вирішив погрожувати нашим співробітникам у Бразилії, а не поважати закон або належний процес", – повідомили у компанії.

Послуги X залишається доступною для жителів Бразилії.

"Ми глибоко засмучені тим, що були змушені прийняти це рішення. Відповідальність лежить виключно на Александре де Мораєс. Його дії несумісні з демократичним урядом. Народ Бразилії має зробити вибір – демократія чи Александр де Мораєс", – наголосили у Х.