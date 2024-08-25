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Французька поліція затримала підозрюваного у підпалі синагоги, — Reuters

Під варту взяли також ще двох людей.

Французька поліція затримала підозрюваного у підпалі синагоги, — Reuters
Фото: EPA/UPG

Французька поліція заарештувала чоловіка, підозрюваного у спробі підпалити синагогу в місті Ла-Гран-Мотт на півдні країни, пише Reuters з посиланням на заяву МВС Франції.

Канал BFM TV повідомив, що підозрюваним виявився 33-річний алжирець. Водночас поліція відмовилася повідомити подробиці. 

Нападник підпалив кілька вхідних дверей до синагоги та автомобілі поблизу. До пошуків підозрюваного залучили близько 200 поліцейських. 

Антитерористична прокуратура повідомила сьогодні вранці, що підозрюваного заарештували в місті Нім на півдні Франції учора ввечері.

«До того як поліція встигла втрутитися, підозрюваний відкрив вогонь по поліції, а вона вже почала стріляти у відповідь. Чоловік отримав поранення в обличчя», — повідомили правоохоронці, додавши, що ще двох людей взяли під варту.

"Це антисемітська атака. Знову наші єврейські співвітчизники стали мішенню", — сказав Атталь в прямому ефірі в мережі X. 

  • Як відомо, після початку війни між ХАМАС та Ізраїлем у світі почалися мітинги на підтримку різних сторін конфлікту. Учасники пропалестинських мітингів переважно виступають проти війни в Смузі Гази.
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