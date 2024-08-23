Внаслідок російського ракетного обстрілу на Донеччині загинули двоє поліцейських

Загиблим поліцейським було 33 та 39 років.

Під час виконання службових обов’язків у Покровському районі Донеччини внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє поліцейських.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Внаслідок російського обстрілу загинули начальник відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області Олександр Чубар і старший інспектор цього підрозділу Олександр Гонтаренко.

33-річний лейтенант поліції Олександр Чубар останнім часом очолював команду вибухотехніків у стрілецькому батальйоні поліції та виконував завдання на лінії фронту. У нього залишились батьки та семирічний син.

Капітану поліції Олександру Гонтаренку було 39 років, він з 2019 року працював у відділі вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області, фіксував наслідки ворожих обстрілів і розміновував регіон.

За власним бажанням приєднався до лав новоствореного батальйону поліції особливого призначення та проходив у ньому службу. У нього залишились батьки, дружина і двоє донечок – 10 і 15 років.