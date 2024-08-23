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Внаслідок російського ракетного обстрілу на Донеччині загинули двоє поліцейських

Загиблим поліцейським було 33 та 39 років.

Внаслідок російського ракетного обстрілу на Донеччині загинули двоє поліцейських
Олександр Чубар і Олександр Гонтаренко
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області

Під час виконання службових обов’язків у Покровському районі Донеччини внаслідок ракетного обстрілу загинули двоє поліцейських.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Внаслідок російського обстрілу загинули начальник відділення вибухотехнічної служби батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) ГУНП в Донецькій області Олександр Чубар і старший інспектор цього підрозділу Олександр Гонтаренко. 

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33-річний лейтенант поліції Олександр Чубар останнім часом очолював команду вибухотехніків у стрілецькому батальйоні поліції та виконував завдання на лінії фронту. У нього залишились батьки та семирічний син.

Капітану поліції Олександру Гонтаренку було 39 років, він з 2019 року працював у відділі вибухотехнічної служби ГУНП в Донецькій області, фіксував наслідки ворожих обстрілів і розміновував регіон. 

За власним бажанням приєднався до лав новоствореного батальйону поліції особливого призначення та проходив у ньому службу. У нього залишились батьки, дружина і двоє донечок – 10 і 15 років.

  • Під час виконання бойового завдання загинув інспектор відділення тактичної підтримки патрульної поліції міста Києва старший лейтенант поліції Роман Зеленський.
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