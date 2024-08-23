Партизани вивідали нову лінію оборони прикордонної служби ФСБ у Криму

Під час розвідки було виявлено наглядові пости, кулеметні точки та траншеї для оборони.

Партизани "АТЕШ" розвідали нову лінію оборони прикордонної служби ФСБ у Криму, де було виявлено наглядові пости, кулеметні точки та траншеї для оборони.

Про це партизанський рух повідомив у Telegram.

"Наші агенти зафіксували розгортання лінії оборони поряд із військовою частиною прикордонною службою ФСБ у селищі Привітне. Під час розвідки було виявлено наглядові пости, кулеметні точки та траншеї для оборони", — ідеться у повідомленні.

Біля пляжу також є блок пост, де контролюються всі переміщення цивільного населення та туристів.

Траншеї та всі вогневі точки розміщені поряд з місцями, де відпочивають цивільні.