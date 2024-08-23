Російська армія завдала авіаудар по центру міста Курахове на Донеччині

Російські окупанти завдали авіаудар по центру міста Курахове на Донеччині.Зафіксовано пряме влучання в СК "Олімпійський". Двоє людей з пораненнями.

Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун.

23 серпня пообіді російська армія завдала авіаудару по центру міста Курахове Донецької області. Внаслідок прямого влучання знищено спорткомплекс "Олімпійський".

"Пряме влучання в СК «Олімпійський»… Пошкоджено прилеглі багатоповерхівки, будівлі та торговий центр міста", — написав очільник ОВА.

Відомо також про двох постраждалих.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула і 8 отримали поранення.