Росіяни намагаються рекрутувати чоловіків на ТОТ Запоріжжя до неіснуючого батальйону

Через втрати та дезертирство батальйону не існує.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни намагаються рекрутувати українців у так званий "Добровольчий батальйон ім. Судоплатова", якого по факту немає.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, батальйон був створений з пропагандистською метою у 2022 році й "ніколи за кількістю особового складу батальйоном не був, а радше ротою, яка складалась з росіян та кілька десятків найманців".

Окрім кількох колаборантів, місцеві мешканці окупованих територій відмовлялися вступати до батальйону.

"В результаті за два роки, через втрати та дезертирство батальйону не існує, а є лише кримінальне провадження щодо розкрадання коштів на його утримання", — пишуть у спротиві.

Водночас, окупаційна влада продовжує спроби набрати знову хоча б роту.

"Тому окупанти вчиняють злочин й намагаються рекрутувати місцеве населення, що забороняє міжнародне право", — додають у спротиві.