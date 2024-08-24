Китайські військові обстріляли сигнальними ракетами літак філіппінський літак

Китайські військові обстріляли сигнальними ракетами філіппінський літак, що патрулював у спірному районі архіпелагу Спратлі в Південнокитайському морі.
Про це пише видання Manila Times.
Філіппіни закликали Китай негайно припинити всі “провокаційні та небезпечні дії, які загрожують безпеці філіппінських суден і літаків, які здійснюють законну та регулярну діяльність на території країни та у виключній економічній зоні”.
У четвер, 22 серпня літак Бюро рибальства і водних ресурсів виконував завдання із відстеження і перехоплення браконьєрів, які незаконно ведуть рибний промисел у виключній морській економічній зоні Філіппін у архіпелазі Спратлі.
Літак пролітав поблизу рифу Субі, на якому китайські військові створили штучний острів і збудували військову базу. З острова китайці запустили кілька сигнальних ракет у бік повітряного судна.
Філіппінська влада підкреслює, що риф Субі розташований у виключній морській економічній зоні країни, а літаки та кораблі Філіппін здійснюють законну діяльність у цьому районі. У Манілі підкреслили, що військові Китаю діяли небезпечно й безвідповідально, створивши загрозу для літака та його екіпажу.
Речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи інцидент, заявила, що 22 серпня Пекін вжив контрзаходів проти “двох філіппінських військових літаків, які вторглися у повітряний простір КНР”, пише Укрінформ.
Вона додала, що Китай неодноразово пояснював свою позицію із приводу суперечок із Філіппінами в Південнокитайському морі.
- Раніше у серпні два китайські літаки скинули сигнальні ракети та виконали небезпечні маневри, поки патруль ВПС Філіппін перебував над мілиноюСкарборо у Південнокитайському морі.
- На початку тижня китайські та філіппінські судна зіткнулися біля спірної мілини Cабіна в Південнокитайському морі. Обидві країни звинуватили одна одну в інциденті. Представник берегової охорони КНР заявив, що філіппінське судно “навмисно зіткнулося” з китайським судном.