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Китайські військові обстріляли сигнальними ракетами літак філіппінський літак

Літак Бюро рибальства і водних ресурсів Філіппіни виконував завдання із відстеження і перехоплення браконьєрів.

Китайські військові обстріляли сигнальними ракетами літак філіппінський літак
Фото: manilatimes.net

Китайські військові обстріляли сигнальними ракетами філіппінський літак, що патрулював у спірному районі архіпелагу Спратлі в Південнокитайському морі.

Про це пише видання Manila Times.

Філіппіни закликали Китай негайно припинити всі “провокаційні та небезпечні дії, які загрожують безпеці філіппінських суден і літаків, які здійснюють законну та регулярну діяльність на території країни та у виключній економічній зоні”.

У четвер, 22 серпня літак Бюро рибальства і водних ресурсів виконував завдання із відстеження і перехоплення браконьєрів, які незаконно ведуть рибний промисел у виключній морській економічній зоні Філіппін у архіпелазі Спратлі.

Літак пролітав поблизу рифу Субі, на якому китайські військові створили штучний острів і збудували військову базу. З острова китайці запустили кілька сигнальних ракет у бік повітряного судна.

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Філіппінська влада підкреслює, що риф Субі розташований у виключній морській економічній зоні країни, а літаки та кораблі Філіппін здійснюють законну діяльність у цьому районі. У Манілі підкреслили, що військові Китаю діяли небезпечно й безвідповідально, створивши загрозу для літака та його екіпажу.

Речниця МЗС КНР Мао Нін, коментуючи інцидент, заявила, що 22 серпня Пекін вжив контрзаходів проти “двох філіппінських військових літаків, які вторглися у повітряний простір КНР”, пише Укрінформ.

Вона додала, що Китай неодноразово пояснював свою позицію із приводу суперечок із Філіппінами в Південнокитайському морі.

  • Раніше у серпні два китайські літаки скинули сигнальні ракети та виконали небезпечні маневри, поки патруль ВПС Філіппін перебував над мілиноюСкарборо у Південнокитайському морі.
  • На початку тижня китайські та філіппінські судна зіткнулися біля спірної мілини Cабіна в Південнокитайському морі. Обидві країни звинуватили одна одну в інциденті. Представник берегової охорони КНР заявив, що філіппінське судно “навмисно зіткнулося” з китайським судном.
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