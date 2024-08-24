США та ще 10 країн регіону не визнають рішення суду про законність обрання Мадуро

Сполучені Штати та 10 латиноамериканських держав оприлюднили спільну заяву, у якій відмовилися визнавати законність рішення венесуельського верховного суду про визнання Ніколаса Мадуро переможцем президентських виборів.

Як пише The Guardian, до конюніке долучилися Аргентина, Коста Рика, Чілі, Еквадор, Гватемала, Панама, Парагвай, Перу, Домінікана та Уругвай. Усі ці країни разом зі США вимагають "неупередженого та незалежного аудиту виборів", а також висловлюють занепокоєння через порушення прав людини у Венесуелі під час антиурядових протестів.

Президент Чілі Габріель Борич прокоментував спільну заяву словами про "безсумнівно вкрадені вибори" та "диктатуру, яка сфальсифікувала голосування". Так само різким був і глава Гватемали Бернардо Аревало: "Режим Мадуро не є демократичним, а його шахрайство не можна визнавати".

Попри опір світової спільноти, інавгурація Ніколаса Мадуро на третій шестирічний президентський термін призначена на 10 січня 2025 року.