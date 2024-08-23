У Пролетарську Ростовської області загорілись житлові будівлі, - ЗМІ

У Пролетарську Ростовської області, де палає нафтобаза, спалахнула суха рослинність, після чого полум'я перекинулося на житлові будівлі.
Про це повідомляє “Настоящее время”.
Втім, російська влада зазначає, що це займання не пов'язане з тим, яке ліквідують у Пролетарському районі, осередки знаходяться один від одного на відстані за п'ять кілометрів.
Як стверджує місцева влада, вогонь поширився на три домоволодіння, в той час як очевидці розповідають, що горить ціла вулиця.
Внаслідок пожежі влада заборонила проведення масових заходів на відкритому повітрі.
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Ввечері 20 серпня на нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області Росії вибухнула чергова ємність з пальним.
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Раніше повідомлялось, що на місці пожежі працюють майже 300 співробітників МНС і 77 одиниць техніки, яким не вдається приборкати полум'я.
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19 серпня було відомо, що вигоріли вже 11 резервуарів із паливом. У місцеві лікарні час від часу привозять поранених рятувальників.
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Напередодні російські телеграм-канали повідомляли про дві атаки дронів на цю нафтобазу.