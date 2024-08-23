У Пролетарську Ростовської області загорілись житлові будівлі, - ЗМІ

У Пролетарську Ростовської області, де палає нафтобаза, спалахнула суха рослинність, після чого полум'я перекинулося на житлові будівлі.

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Втім, російська влада зазначає, що це займання не пов'язане з тим, яке ліквідують у Пролетарському районі, осередки знаходяться один від одного на відстані за п'ять кілометрів.

Як стверджує місцева влада, вогонь поширився на три домоволодіння, в той час як очевидці розповідають, що горить ціла вулиця.

Внаслідок пожежі влада заборонила проведення масових заходів на відкритому повітрі.