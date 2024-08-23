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У Пролетарську Ростовської області загорілись житлові будівлі, - ЗМІ

Очевидці розповідають, що горить ціла вулиця.

У Пролетарську Ростовської області загорілись житлові будівлі, - ЗМІ
Пожежа у Пролетарську Ростовської області
Фото: Скріншот з відео

У Пролетарську Ростовської області, де палає нафтобаза, спалахнула суха рослинність, після чого полум'я перекинулося на житлові будівлі.

Про це повідомляє “Настоящее время”.

Втім, російська влада зазначає, що це займання не пов'язане з тим, яке ліквідують у Пролетарському районі, осередки знаходяться один від одного на відстані за п'ять кілометрів.

Як стверджує місцева влада, вогонь поширився на три домоволодіння, в той час як очевидці розповідають, що горить ціла вулиця.

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Внаслідок пожежі влада заборонила проведення масових заходів на відкритому повітрі.

  • Ввечері 20 серпня на нафтобазі в Пролетарську у Ростовській області Росії вибухнула чергова ємність з пальним.

  • Раніше повідомлялось, що на місці пожежі працюють майже 300 співробітників МНС і 77 одиниць техніки, яким не вдається приборкати полум'я.

  • 19 серпня було відомо, що вигоріли вже 11 резервуарів із паливом. У місцеві лікарні час від часу привозять поранених рятувальників.

  • Напередодні російські телеграм-канали повідомляли про дві атаки дронів на цю нафтобазу.

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