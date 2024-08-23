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​У Росії заявили про черговий удар по нафтобазі, де шостий день триває пожежа

​У Росії заявили про черговий удар по нафтобазі, де шостий день триває пожежа
пожежа на нафтобазі
Фото: ASTRA

Нафтобазу в Пролетарську Ростовської області Росії, де шостий день триває пожежа після українського удару, вранці 23 серпня знову нібито атакували безпілотники.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські телеграм-канали, зокрема Shot, Baza і Astra.

Офіційної інформації про атаку не надходило.  Даних щодо постраждалих немає. 

За даними місцевої влади, 18 серпня спалахнули близько 20 цистерн із дизельним паливом обсягом - 5 тисяч кубометрів кожна. Станом на 20 серпня площа займання складала 10 тисяч квадратних метрів. Водночас, до резервуарів із гасом вогонь не дійшов.  

У середу, 21 серпня, за даними BBC,  туди прибули й православні священники. Вони помолилися біля пожежних машин і принесли ікону Неопалимої Купини на місце пожежі. 

"Священники поговорили з пожежниками і благословили пожежне обладнання", - повідомили в місцевій єпархії у Волгодонську.

Фото: Telegram-канал Baza

Наразі до ліквідації пожежі, яка триває вже шостий день, залучили авіацію МНС Росії, спеціальні потяги і понад 500 рятувальників, у тому числі із сусідніх регіонів. 49 пожежників постраждали. 

З 19 серпня у Пролетарську діє режим надзвичайної ситуації.  

  • Від початку 2024 року українські дрони уразили низку підприємств нафтового сектора в Росії, через що на деяких НПЗ перестали працювати установки первинної переробки нафти. За даними Reuters, у першому кварталі свої потужності зупинили щонайменше сім російських заводів.
  • Президент Володимир Зеленський називав атаки на НПЗ відповіддю на удари російських військ по енергетиці України.
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