​У Росії заявили про черговий удар по нафтобазі, де шостий день триває пожежа

Нафтобазу в Пролетарську Ростовської області Росії, де шостий день триває пожежа після українського удару, вранці 23 серпня знову нібито атакували безпілотники.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські телеграм-канали, зокрема Shot, Baza і Astra.

Офіційної інформації про атаку не надходило. Даних щодо постраждалих немає.

За даними місцевої влади, 18 серпня спалахнули близько 20 цистерн із дизельним паливом обсягом - 5 тисяч кубометрів кожна. Станом на 20 серпня площа займання складала 10 тисяч квадратних метрів. Водночас, до резервуарів із гасом вогонь не дійшов.

У середу, 21 серпня, за даними BBC, туди прибули й православні священники. Вони помолилися біля пожежних машин і принесли ікону Неопалимої Купини на місце пожежі.

"Священники поговорили з пожежниками і благословили пожежне обладнання", - повідомили в місцевій єпархії у Волгодонську.

Фото: Telegram-канал Baza

Наразі до ліквідації пожежі, яка триває вже шостий день, залучили авіацію МНС Росії, спеціальні потяги і понад 500 рятувальників, у тому числі із сусідніх регіонів. 49 пожежників постраждали.

З 19 серпня у Пролетарську діє режим надзвичайної ситуації.