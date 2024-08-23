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​Іноземні дипломати вітають українців із Днем прапора: "Скоро прапор Перемоги замайорить у кожному куточку України"

Вони бажають Україні миру та процвітання.

​Іноземні дипломати вітають українців із Днем прапора: "Скоро прапор Перемоги замайорить у кожному куточку України"
Фото: Пресслужба КМДА

Іноземні дипломатичні представництва, що працюють в Києві, вітають українців із Днем Державного Прапора.  У своїх соцмережах вони публікують синьо-жовті прапори і бажають Україні миру та процвітання

Посол Естонії Аннелі Кольк оприлюднила фото, на якому вона загорнута в український прапор. "Дорогі українські друзі, вітаємо з Днем Державного Прапора! Скоро прапор Перемоги замайорить у кожному куточку України. Все буде Україна" - написала вона в соцмережі Х.

Голова диппредставництва Великобританії в Україні Мартін Гарріс зазначив, що український прапор майорить по всьому Сполученому Королівству.

"Сьогодні День Прапора України, і він майорить по всій Великій Британії. Над Вест-Ендом Единбурга протягом цього місяця, на Королівському параді в Кембриджі, у Карбості на острові Скай, у Вайтхоллі в центрі Лондона", - написав Гарріс.

"Сьогодні Україна святкує День Державного Прапора. Синьо-жовті кольори, що символізують мирне небо та родючу землю, також несуть у собі непохитний дух українського народу. Вітаємо всіх і бажаємо Україні миру, єдності та процвітання!" - йдеться у привітанні посольства Японії в Україні.

Посольство Італії також запевнило Україну в підтримці суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності.

"Вітання до Дня Державного Прапора України, який символізує блакить неба, неосяжне пшеничне поле, а також любов до своєї свободи та рішучість її захищати. Тверда підтримка суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в привітанні.

Сьогодні в Києві біля монументу "Батьківщина-Матір" відзначали День державного прапора. Участь в заходах взяв президент Володимир Зеленський, військові, політичні високопосадовці.

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