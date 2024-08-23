Вони бажають Україні миру та процвітання.

Іноземні дипломатичні представництва, що працюють в Києві, вітають українців із Днем Державного Прапора. У своїх соцмережах вони публікують синьо-жовті прапори і бажають Україні миру та процвітання

Посол Естонії Аннелі Кольк оприлюднила фото, на якому вона загорнута в український прапор. "Дорогі українські друзі, вітаємо з Днем Державного Прапора! Скоро прапор Перемоги замайорить у кожному куточку України. Все буде Україна" - написала вона в соцмережі Х.

Dear Ukrainian friends, congratulations on the Day of 🇺🇦 National Flag!



Victory will hoist your flag soon in every corner of Ukraine.



Все буде Україна💙💛 pic.twitter.com/v6AFZFoN0G — Annely Kolk (@AnnelyKolk) August 23, 2024

Голова диппредставництва Великобританії в Україні Мартін Гарріс зазначив, що український прапор майорить по всьому Сполученому Королівству.

"Сьогодні День Прапора України, і він майорить по всій Великій Британії. Над Вест-Ендом Единбурга протягом цього місяця, на Королівському параді в Кембриджі, у Карбості на острові Скай, у Вайтхоллі в центрі Лондона", - написав Гарріс.

Today is the Day of the Ukrainian Flag 🇺🇦 and it flies all over the UK. Above the West End of Edinburgh during this month’s @edfests , on King’s Parade in Cambridge, in Carbost on the Isle of Skye, in Whitehall in the heart of London. pic.twitter.com/Sd9D6KSCMq — Martin Harris (@MartinHarrisOBE) August 23, 2024

"Сьогодні Україна святкує День Державного Прапора. Синьо-жовті кольори, що символізують мирне небо та родючу землю, також несуть у собі непохитний дух українського народу. Вітаємо всіх і бажаємо Україні миру, єдності та процвітання!" - йдеться у привітанні посольства Японії в Україні.

Сьогодні Україна святкує День прапора 🇺🇦. Синьо-жовті кольори, що символізують мирне небо та родючу землю, також несуть в собі непохитний дух українського народу. Вітаємо всіх і бажаємо Україні миру, єдності та процвітання! #ДеньПрапора #Україна pic.twitter.com/aZb6bCTwE1 — Посольство Японії в Україні (@JPEmbUA) August 23, 2024

Посольство Італії також запевнило Україну в підтримці суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності.

"Вітання до Дня Державного Прапора України, який символізує блакить неба, неосяжне пшеничне поле, а також любов до своєї свободи та рішучість її захищати. Тверда підтримка суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться в привітанні.

#23серпня🇺🇦Вітання до Дня Державного Прапора України, який символізує блакить неба, неосяжне пшеничне поле, а також любов до своєї #свободи та рішучість її захищати. Тверда підтримка суверенітету, політичної незалежності та територіальної цілісності України. pic.twitter.com/5e75edLIWA — Italy in Ukraine (@italyinukr) August 23, 2024

Сьогодні в Києві біля монументу "Батьківщина-Матір" відзначали День державного прапора. Участь в заходах взяв президент Володимир Зеленський, військові, політичні високопосадовці.